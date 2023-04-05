İlkay Gündoğan'dan depremzedelere destek çağrısı

AA

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım çağrısında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, İlkay'ın yardım çağrısı yer aldı.

Paylaşımda, başlatılan "Omuz Omuza" kampanyasına değinilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor. 'omuzomuza.org'a girin, bağış yapın ya da DESTEK yazın, 8332'ye SMS gönderin."