İngiltere Lig Kupası çeyrek final ne zaman? Çeyrek final eşleşmeleri

İngiltere Lig Kupası çeyrek final ne zaman? Çeyrek final eşleşmeleri

İngiltere Lig Kupasının son 16 turu tamamlandı. Futbolseverler çeyrek final maçlarının ne zaman yapılacağını ve eşleşmeleri araştırmaya başladı.

İngiltere Lig Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dünya Kupası turnuvasının bitmesinin ardından son 16 maçları oynandı.

Ligin dev maçı olan Manchester City ve Liverpool, turun son maçı oldu. Dün akşam oynanan mücadele izleyicileri televizyona kilitledi.

Liverpool İngiltere Lig Kupası’nın son şampiyonuydu. Manchester City, dün akşam Liverpool’u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Diğer yandan futbolseverler, turnuvanın çeyrek final maçlarını heyecanla bekliyor. Çeyrek final tarihi ve eşleşmeleri ise merak konusu.

İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçları 10 Ocak 2023 tarihinde başlayacak.

Çeyrek final eşleşmeleri