İngiltere'de tedavi olan Dele Alli'den şoke eden görüntü Beşiktaş'ın futbolcusu Dele Alli, sakatlığı dolayısıyla tedavi görmek için İngiltere'ye dönmüştü. İngiliz oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte 'güldürücü gaz' olarak bilinen azot protoksit kullanırken görüldü.

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli'nin uyluk üst adalesinde, kısmi yırtık ve kanama saptandığı açıklanmıştı. Alli, tedavi görmek için gittiği İngiltere'de arkadaşlarıyla birlikte kullanımı serbest olan "güldürücü gaz" yani azot protoksit çekerken görüntülendi. Arkadaşlarının sosyal medyada paylaştığı görüntüde, Dele'nin bir balon yardımıyla bu gazı çektiği görüldü. Ayrıca masanın üstünde gaz tüpleri ve alkol bulunuyor. Şubat ayından beri oynamıyor Beşiktaş'ta son olarak Antalyaspor karşısında forma giyen Dele Alli, şubat ayından beri sahaya çıkmadı. İngiliz oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti. 26 yaşındaki oyuncunun Everton ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.