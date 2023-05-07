İrfan Buz: İyi analiz ettik Fenerbahçe'yi

Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe, 20. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle öne geçerken Giresunspor, 68. dakikada Riad Bajic ile rakibine yanıt verdi.

Maçın ardından Teknik Direktörü İrfan Buz, ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

"İyi analiz ettik Fenerbahçe'yi"

İrfan Buz şunları dedi:

"Rakibimiz şampiyonluğa oynuyor, biz düşme potasındayız, çok önemli bir puan ancak 3 puan da olabilirdi, fırsatlarımız vardı. Giresunsporlu taraftarlar bizi inanılmaz destekledi. İyi analiz ettik Fenerbahçe'yi. Sahaya bunu yansıttık ve sonuna kadar oynadık"

İrfan Buz: İyi analiz ettik Fenerbahçe'yi

"Futbolcularım inanılmaz mücadele gösterdi"

İrfan Buz ayrıca, şu sözleri sarf etti:

"Futbolcularım inanılmaz mücadele gösterdi. Bizim için önemli 1 puan. 3 tane daha maçımız var. 2 tane de oynanmış sayılacak maçımız var. Doğruları yapıp mücadele ettiğimiz sürece ligde kalabileceğimizi söyleyebiliriz."

İrfan Buz: İyi analiz ettik Fenerbahçe'yi