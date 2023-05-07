İrfan Buz: İyi analiz ettik Fenerbahçe'yi Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından, "Rakibimiz şampiyonluğa oynuyor, biz düşme potasındayız, çok önemli bir puan ancak 3 puan da olabilirdi, fırsatlarımız vardı" dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe, 20. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle öne geçerken Giresunspor, 68. dakikada Riad Bajic ile rakibine yanıt verdi.

Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

"İyi analiz ettik Fenerbahçe'yi"

İrfan Buz şunları dedi:

"Rakibimiz şampiyonluğa oynuyor, biz düşme potasındayız, çok önemli bir puan ancak 3 puan da olabilirdi, fırsatlarımız vardı. Giresunsporlu taraftarlar bizi inanılmaz destekledi. İyi analiz ettik Fenerbahçe'yi. Sahaya bunu yansıttık ve sonuna kadar oynadık"

"Futbolcularım inanılmaz mücadele gösterdi"

İrfan Buz ayrıca, şu sözleri sarf etti: