İrfan Can Eğribayat: Ali Sami Yen'de şampiyon olabiliriz Fenerbahçe'de ameliyat kararı verilen Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi devralacak olan İrfan Can Eğribayat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

Sarı-lacivertlilerin kalecisi İrfan Can Eğribayat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'ye uzun yıllar kalmak için geldim"

Kaleci konuşmasına mevkidaşı Altay için konuşarak başladı ve "Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şanssız bir sakatlık yaşadı." sözlerini sarf etti.

Genç file bekçisi açıklamasının devamında; "Çok büyük bir takımın kalesini koruma fırsatı geldi. Şampiyonluk şansı sürüyor. Belki burada yapacağım bir katkı bizi şampiyon yapacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyorum. Fenerbahçe'ye uzun yıllar kalmak için geldim." dedi.

"Göztepe'deki son dönemimde takımdan uzun süre ayrı kalmıştım. Fazla kilolarım vardı. Jorge Jesus ile ilk toplantımızda bana kilo vermem gerektiğini söyledi. Fenerbahçe bana çok yardımcı oldu. Geçmişte gösterdiğim performans beni buraya getirdi."

"Altay uzun yıllardır Fenerbahçe'nin kalecisi"

"Takım olarak hayallerimiz var. Yabancı, Türk ayrımı yok. Şampiyonluğa inanıyoruz, hocamız bizden daha fazla inanıyor. Taraftarlardan beklentimiz, bizim kadar inanmaları. Sezonu çifte kupayla bitirebilme şansımız var. Fenerbahçe'de yedek kalmak bile bir şereftir. Ben buraya transfer olduğumda yedek kaleci olduğumu zaten biliyordum. Altay uzun yıllardır Fenerbahçe'nin birinci kalecisi."

"Jesus futbola bakış açımı değiştirdi"

"Jorge Jesus, futbola bakış açımı çok değiştirdi. Ben biraz rahat takılan bir insandım. Göztepe'de son 2 ay takımdan ayrı kaldım. Kilo almıştım, performansımda düşüşler vardı. Ama sağ olsunlar buraya beni aldılar. Hocamız 'Çok acil kilo vermelisin' demişti. Ben 1-1.5 aylık süreçte 10-11 kilo verdim. Kendisi hepimizle iletişim halinde. Ankaragücü maçından önce bana güvendiğini de söyledi. Güzel gidiyor."

"Yedek kalmak da bir şereftir"

"Yedek kaleci olarak geldiğimi biliyordum. Ben buraya takıma katkı vermek için geldim. Fırsat gelirse oynamak için. Kulübedeysem, kulübeden destek vermek için. Takımdaki arkadaşlık ortamı da çok iyi. Beni de hemen aralarına aldılar. Yedek kalmak da bir şereftir benim için. Her zaman takıma destek olmaya çalıştım. Şimdi de fırsat geldi, inşallah iyi değerlendirebilirim."

"Ali Sami Yen'de kupa kaldırabiliriz"