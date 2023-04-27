İrfan Can Eğribayat: Merak etmeyin kale emin ellerde Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, "Hala maç eksiğim var. Formumu tam yakaladığımda kale emin ellerde olacak" dedi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanarak sezonu kapatmasıyla eldivenleri devralan İrfan Can Eğribayat, hala form tutmaya çalıştığını söyledi.

24 yaşındaki file bekçisi "Kalecilikte maç oynamak ekstra önemlidir. Uzun süre Altay'ın arkasında kaldığım için biraz paslandım ancak elimden geleni yapıyorum. Her hafta daha iyi olacağım sözünü veriyorum. Formumu tam yakaladığımda kale emin ellerde olacak kimse merak etmesin." dedi.

"Artık hiç lüksümüz yok"