İrfan Can Eğribayat, UEFA kadrosuna eklendi

Fenerbahçe, yeni transferi İrfan Can Eğribayat'ı son dakika değişikliğiyle UEFA kadrosuna ekledi. Genç file bekçisi şans verilmesi halinde Slovacko maçında oynayabilecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Çekya takımı Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe, kadroda son dakika değişikliği yaptı.

Fenerbahçe, Göztepe'den transfer ettiği yeni kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı UEFA kadrosuna yazdı.

Mert Hakan kadrodan çıkarıldı

Sarı-lacivertli takımda tedavisi süren ve iki maçta da oynama şansı bulunmayan Mert Hakan Yandaş, UEFA kadrosundan çıkarıldı.

Öte yandan İrfan Can Eğribayat, henüz takımla idmana çıkmadığı için ilk Slovacko maçının kadrosunda yer almayacak.



