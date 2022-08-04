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    İrfan Can Eğribayat'ın maliyeti belli oldu

    Fenerbahçe'nin Göztepe'den satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladığı 24 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ın maliyeti belli oldu.
    • 04.08.2022 - 15:34
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    İrfan Can Eğribayat'ın maliyeti belli oldu

    Geçen sezon Süper Lig’de küme düşme üzüntüsünü yaşayan hem teknik ekip hem de yönetimde yeni yapılanmaya giden Göztepe, kadrosunda değişikliğe giderken, birçok sayıda oyuncuyla yollarını ayırdı.

    İzmir ekibi, son olarak kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı Fenerbahçe’yi kiralık olarak gönderdi.

    Sarı-kırmızılılar, 2 yıl önce Adanaspor’dan transfer ettiği İrfan Can'ın kiralama bedeli olarak sarı-lacivertliler’den 500 bin euro alacak.

    İrfan Can Eğribayat ın maliyeti belli oldu #1

    Taraftarla arası bozuktu

    Fenerbahçe, 24 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonunu kullanması halinde Göztepe’ye 1 milyon 200 bin euro daha ödeme yapılacağı öğrenildi.

    Geçen sezon taraftarla girdiği tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılan ancak sezon başında affedilerek kampa dahil olmuştu.


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