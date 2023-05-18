İrfan Can Eğribayat'tan transfer sözleri Trabzonspor'u 3-1 yendikleri müsabakanın ardından konuşan Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, "Kulüp benim kalmamı istiyor. Ben de burada kalmak istiyorum. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Bitti diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Batshuayi, Peres ve Valencia atarken bordo-mavililerin tek sayısını ise penaltıdan Trezeguet kaydetti.

Puanını 71'e çıkaran Fenerbahçe haftayı lider Galatasaray'ın 5 puan arkasında 2. sırada tamamladı.

Son 7 maçının 6'sından puan kaybıyla ayrılan Trabzonspor ise 48 puanla 8. sırada kaldı.

İrfan Can Eğribayat'tan transfer açıklaması

Ev sahibi adına maçın yıldızlarından olan kaleci İrfan Can Eğribayat, "Yaptığım iki basit hata var, bana yakışmayan bir hareketti. Taraftarlarımızla birbirimizi çok seviyoruz. Bu sene ilk kez derbi galibiyeti almak için sahaya çıktık. İnşallah önümüzdeki iki maçı kazanacağız ve sonucun ne olacağını göreceğiz. Kulüp benim kalmamı istiyor. Ben de burada kalmak istiyorum. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Bitti diyebiliriz" şeklinde konuştu.