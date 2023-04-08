İrfan Can Kahveci: Fenerbahçe taraftarının beni ıslıklamasına üzülürüm Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, “Fenerbahçe taraftarının beni ıslıklamasına üzülürüm. Kim üzülmez? Bu 2,5 senede zaman zaman oldu böyle şeyler" dedi.

Son dönemde gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların yoğun eleştirisini alan ve Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor karşısında oyundan alınınca tribünlerin tepkisine maruz kalan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe TV’de yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programına konuk oldu.

Orta saha oyuncusu taraftarların zaman zaman ortaya koyduğu tepkilere değindi.

"Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü"

Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyi kulübü olduğunu söyleyen İrfan Can Kahveci, şu açıklamayı yaptı:

“Fenerbahçe’ye geleli 2,5 sene oldu. Sırf diğer tarafı seçmediğim, Fenerbahçe’yi seçtiğim için sürekli üstüme yapılan algılar var. 2,5 senenin en başından başlayayım. İlk geldiğimde şampiyonluğa giderken Sivasspor maçında, bizi çok üzen o maçta bir sakatlık yaşadım. O gün çok üzülmüştüm çünkü Fenerbahçe uzun zamandır şampiyonluk hasreti çekerken bunu değiştirmek için geldim buraya. Her şeyden çok istediğim Fenerbahçe’nin şampiyon olması. 2,5 senedir herkes algı yapma çabasında çünkü ben Fenerbahçe’yi seçtim.

Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü. Her zaman karşıt görüşler, karşıt algı yapmaya çalışan insanlar oluyor bu kulübe karşı. Sakatlıklardan sonra kariyerimde hiç yaşamadığım üst üste sakatlıklar yaşadım ayrı ayrı yerlerden. Bu sene başı bunları atlatabilmek için profesyonel destekler aldım. Fenerbahçemizi şampiyon yapabilmek için elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştım. Bunun sonucunda bu sene 1 gün bile antrenman kaçırmadım, sakatlık yaşamadım.”

“Fenerbahçe taraftarının beni ıslıklamasına üzülürüm"

Kayserispor maçında yaşadıklarını anlatan orta saha oyuncusu şöyle konuştu:

“Fenerbahçe taraftarının beni ıslıklamasına üzülürüm. Kim üzülmez? Bu 2,5 senede zaman zaman oldu böyle şeyler. Hiçbir zaman taraftarımıza tepki göstermedim, tavır koymadım. Yapamam çünkü kendim Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe taraftarıyım. 4-1 yendik. İyi oynayan arkadaşlarımız vardı, maçtan sonra onların alkışlanması için ben direkt içeri girmek istedim. Hocamız da her zaman bana destek oldu. Biliyorlar psikolojik olarak nasıl bir durumda olduğumu çünkü taraftarlarımızın böyle davranmalarına çok üzülüyorum. O yüzden içeri girmek istedim, arkadaşlarım alkışlansın diye.

O ortamı bozmak istemedim. Hocamız da beni teselli etmek için geldi, sarıldı. Ben de hocamıza, ‘Problem yok, ben içeri gireyim, tavrım yok.’ dedim. Orada bir görüntü yanlış anlaşılmaya yol açtı. Benim hiçbir zaman Fenerbahçe taraftarına karşı ne tavrım olabilir ne başka bir şey. Ben bu kulübün taraftarıyım. Fenerbahçe’nin şampiyon olması için elimden ne geliyorsa onu yaparım. Oynasam da, kulübede de otursam, tribünde de otursam takımın şampiyon olması için elimden ne geliyorsa yaparım. Her zaman da yapacağım.”

"Taraftarlarımızdan özür dilerim"

Kayserispor maçından sonra çıkan haberlerle alakalı 27 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

“Maçtan sonra da üzüntümü bilen arkadaşım Uraz Kaygılaroğlu kendi yaptığı stand up gösterisine davet etti. Ben performansım düştüğünden beri dışarı çıkamıyorum çünkü çok üzüntülüyüm, çok kafama takıyorum. Eşimle çocuğumla bile güzel vakit geçiremiyorum. Çok üzüntülüyüm. Uraz, ‘Böyle bir gösterimiz var, sen de biraz kafanı dağıtırsın’ dedi. Ben de destek olmak için oraya gittim.

Tabii ki özellikle bu dönemlerde bulunmamam gerekir. Kafamı dağıtmak için oraya gittim, sonra istenmeyen görüntüler oldu. Taraftarlarımızdan özür dilerim. Orada bulunmam bile benim açımdan yanlış. Zaten istememiştim ama arkadaşımı da kırmak istemedim. O da benim iyiliğim için bir şey istedi.”