İrfan Can Kahveci neden PFDK'ya sevk edildi? Atakan'la kavgasının detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe - Göztepe maçında 78. dakikada oyundan alınan İrfan Can Kahveci, tepki göstermişti. Tepkisi sonrası direk soyunma odasına giden oyuncu, yaşadığı tartışma nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe ve Göztepe arasında oynanan Süper Lig müsabakası, 1-1 berabere bitti.

Maçta atılan gole yaptığı asistle katkı sağlayan İrfan Can Kahveci, 78. dakikada oyundan alındı.

Kahveci oyundan alınması karşısında sinirlerine hakim olamadı ve teknik direktör Vitor Pereria'ya tepki gösterdi.

Kahveci'nin o anları ekrana yansırken, maçtan çıkarılan oyuncu Pereria ile selamlaşmadı ve direk soyunma odasına gitti.

Ancak maçta yaşanan olaylar bununla sınırlı kalmazken İrfan Can Kahveci, saldırı" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Peki, İrfan Can Kahveci kiminle neden tartışma yaşadı? İşte ayrıntılar...

İRFAN CAN KAHVECİ NEDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ?

İrfan Can Kahveci ve Atakan Çankaya arasında Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk yarısında birkaç kez tartışma yaşandı. İki futbolcu daha sonra devre arasında, koridorda karşı karşıya geldi ve kavga etti.

Bunun üzerine İrfan Can Kahveci'nin PFDK'ya sevk edildiği öğrenildi. Tartışmanın yaşandığı sırada koridorda bulunan maç temsilcisinin olayı cep telefonu ile kaydettiği gelen bilgiler arasında.

TFF Hukuk Müşavirliği, İrfan Can Kahveci'yi "saldırı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak sevk etti. Oyuncu söz konusu maddeden ceza alırsa, sahalardan 5 ila 10 maç arasında uzak kalacak.

Milli oyuncunun tartıştığı Göztepeli Atakan Çankaya ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 36'ncı maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.