İrfan Can Kahveci: Taraftarlar arkamızda durmaya devam etsin

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1'lik skor ile yendi.

Maçın ardından 27 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci düşüncelerini paylaştı.

Kahveci şöyle konuştu:

"Bugün belki ilk golde topu kaptırıp hata yaptım ama taraftarlarımız o hatadan sonra arkamda durdu ve desteklemeye devam ettiler. Tüm takıma sezon sonuna kadar arkasında durmaya devam etsinler. Biz elimizden geleni yapacağız. Bu kadar."