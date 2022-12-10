İrfan Can Kahveci'nin konuşulan gol sevinci

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmaya İrfan Can Kahveci damga vurdu. Takımının ilk golünü atan Kahveci, gol sevinciyle konuşuldu.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı özel maç yaparak değerlendiren Fenerbahçe ile İtalyan kulübü Salernitana, Alanya'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin golleri İrfan Can Kahveci, Jashua King ve Michy Batshuayi'den geldi.

İrfan'dan şık gol

Mücadelenin 33. dakikasında İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından çok şık bir gol attı.

Messi'nin sevincini yaptı

İrfan Can Kahveci golden sonra, Hollanda maçında fileleri havalandıran Lionel Messi'nin gol sevincini yaptı. İrfan'ın bu sevinci sosyal medyada gündem oldu.

Bazı taraftarlar ise İrfan Can'ın Mauro Icardi'nin gol sevincinden esinlendiğini söyledi.