İrfan Can: Sonuna kadar savaşacağız

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Süper Lig'de 32. hafta Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaşmasına sahne oldu.

Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-1'lik skorla çıkıp 3 puanı kapmasını bildi.



Müsabakanın ardından Fenerbahçe'de genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat düşüncelerini paylaştı.

İrfan Can şu ifadeleri kullandı:

"Enner bizi çok korkuttu. Şu an durumu iyiymiş. Çok şükür. İlk sevindirici haber buydu. Ferdi 2 gol attı, ilk golü çok güzeldi. Diego Rossi gol attı. Böyle zor deplasmanlarda gol atmak çok önemli. Deplasmanda gol atmakta sorunu yaşıyorduk, özellikle ilk yarılarda. Bu sefer ilk yarıdan 3 gol bulduk. İkinci yarıya biraz daha rahat çıktık. 10 kişi olduğumuz için biraz daha geride beklemek gerekiyordu. Biz takım olarak elimizden geleni yaptık. Keşke o golü de yemeseydik. Bir yere kadar dayanabiliyorsun. Sivasspor diri bir takım. Elimizden geleni yaptık. İnşallah böyle devam edeceğiz, sonuna kadar savaşacağız."