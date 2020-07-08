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İşçiler Fenerbahçe'yi inşaattan destekledi
Eryaman Stadı'nın yanında devam eden bir inşaatta çalışan işçiler, formalarını giyerek Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını izledi.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 10:17
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Stancu'nun golüne 81. dakikada Emre Belözoğlu ile cevap veren sarı-lacivertliler, 1 puanı kurtarmayı başardı.
Avrupa kupalarına gitmek için yarışan Kanarya, aldığı bu sonuçla puanını 50'ye yükseltti.
İNŞAATIN EN ÜST KATINDAN MAÇI İZLEDİLER
Öte yandan koronavirüs nedeniyle seryircisiz oynanan maçta Fenerbahçe'ye gönül veren işçiler takımlarına ilginç bir şekilde destek oldu.
Maçın oynandığı Eryaman Stadı'nın yakınında bulunan bir inşaatta çalışan futbolseverler, formalarını giyerek en üst kattan karşılaşmayı izlediler.