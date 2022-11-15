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İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır’a geldi

İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır’a geldi

Diyarbakır'da A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek olan İskoçya Milli Takım, kente geldi. Özel uçakla kente gelen kafile, konaklamak üzere otele geçti.