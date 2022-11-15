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İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır’a geldi
Diyarbakır'da A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek olan İskoçya Milli Takım, kente geldi. Özel uçakla kente gelen kafile, konaklamak üzere otele geçti.
- 15.11.2022 - 01:35
A Milli Futbol Takımı'yla 16 Kasım’da Diyarbakır’da hazırlık maçı oynayacak olan İskoçya Milli Takım’ı kente geldi.
Özel uçakla Diyarbakır Havalimanı’na ulaşan kafile, burada güvenlik önlemleri altında otobüse bindi.
İskoçya kafilesi Diyarbakır'da otele yerleşti
DHA'nın haberine göre, maçtan bir gün önce kente gelen kafile, konaklamak üzere Kayapınar ilçesinde bulunan bir otele geçti. Otel çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.