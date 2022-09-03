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    Ismael, Dele Alli ile özel olarak ilgileniyor

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Ankaragücü maçında Dele Alli'ye 11'de şans verecek. Ismael, yeni transfere yakından ilgi gösteriyor.
    • 03.09.2022 - 10:14
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    Ismael, Dele Alli ile özel olarak ilgileniyor

    Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların yeni transferi Dele Alli, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

    Antrenmanlardaki neşeli görüntüsüyle dikkatleri üstüne çeken Dele Alli, Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyecek.

    Sivasspor maçında 78 dakika süre alan Dele Alli, siyah-beyazlı formayla çıkacağı ilk deplasmanda gol katkısı vermek istiyor.

    Ismael, Dele Alli ile özel olarak ilgileniyor #1

    Ismael sık sık Dele Alli'yle görüşüyor

    Öte yandan Fransız teknik adam Valerien Ismael ile Dele Alli, şimdiden iyi bir iletişim kurdu. Ismael, futbolcunun adaptasyon sürecini çabuk atlatabilmesi için yakından ilgileniyor. Yine Ismael'in yardımcıları da Alli ile sık sık konuşmalar yapıyor.


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