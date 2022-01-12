İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe artık ona emanet!

Fenerbahçe'nin bilinmezlik ve en büyük çıkmazı olan teknik direktör konusu çözüldü. Resmi siteden yapılan açıklamada, İsmail Kartal'la anlaşıldığı açıklandı. Peki, İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında?

Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminin sona ermesinin ardından, yeni teknik patronun kim olacağı merak ediliyordu.

1 ay gibi bir zamanın geçmesinin ardından teknik direktör konusu çıkmaza girerken, Löw'ün geleceği söyleniyordu.

Ancak ne Löw ne de Slaven Bilic devre arasında gelmek istemeyince, İsmail Karta ile anlaşma sağlandı.

Kartal'la anlaşma sağladığını resmi hesap üzerinden duyuran Fenerbahçe, gelecek sezon için arayışına devam edecek.

İsmail Kartal'ın açıklanmasının ardından, "İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında?" soruları gündeme getirildi. Peki, İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında? İsmail Kartal'ın biyografisi...

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

5 Mayıs 1961 tarihinde doğan Kartal, futbol hayatına Sarıyer'de başladı. Daha sonra Gaziantepspor'a transfer olan futbolcu, iki yıl bu kulüpte oynadıktan sonra 1983-1993 yılları arasında Fenerbahçe'ye geldi.

Fenerbahçe'de 235 maç oynadı ve dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 gol attı. 1993-1994 sezonuna gelindiğinde ise Denizlispor'a geçti ve 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşadı. 1994-1995 sezonunda Adanaspor'da oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bıraktı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ve 6 kez Türkiye millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 8 kez milli formayı giydi. Fenerbahçe altyapısında çalıştıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Kardemir Karabükspor'u çalıştırarak yaptı. Daha sonra Sivasspor'un başına geçti ve sezon sonu takımı 1. Lig şampiyonu yapıp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı.

İsmail Kartal, 2006-2007 sezonuna Mardinspor'un başında başladı ancak sezon ortasında görevinden ayrılarak Malatyaspor'un başına geçmiştir. Ardından Malatyaspor'u bırakıp, FB TV'de yorumculuğa başladı. 2007-2008 sezonunun 18.haftasının ardından Orduspor'un başına geçti. 2008-2009 Konyaspor teknik direktörlüğünü yaptı.

2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2014-2015 sezonu başında, teknik direktörlüğe getirildi.

11 Ekim 2015 tarihinde ise Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaştı. 12 Kasım 2015 tarihinde Eskişehirspor'daki görevinden istifa etti. 2017-18 sezonu başında Ankaragücü ile anlaşan Kartal, sezon sonunda ligi ikinci bitirerek 6 sezon aradan sonra takımı Süper Lig'e çıkartma başarısını gösterdi.