Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, "İkinci yarıda bir şeyler üretemedik. 1-0 kaybettik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan İsmail Kartal "İlk devre maça iyi başladık. Her şey planladığımız gibi gidiyordu. 1-2 pozisyonumuz da vardı. Rakibinde vardı. Tamamen bir taktik maçı gibiydi ilk devre. Başakşehir'in ne yapmak istediğini biliyorduk. Biz de bir plan üzerine çalışmıştık." dedi.

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

İrfan Can Kahveci'nin ikinci yarının başında oyundan çıkmasının nedenini anlatan İsmail Kartal "İrfan'ın omzunda problem vardı. Mecburen oyuncu değişikliği gitti. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Bir gol yedik. Değişik hamleler yaptık oyunu çevirmek için. Bunların zamanı da doğruydu ama üretken olamadık. Rakibin 1 golü vardı. Çok pozisyonu yoktu. İkinci yarıda bir şeyler üretemedik. 1-0 kaybettik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal: Taraftardan özür diliyoruz VİDEO



"GOLDEN SONRA BAZI OYUNCULARIMIZIN MORALİ BOZULDU"

Başakşehir hakkında konuşan İsmail Kartal "Başakşehir'in kendine göre bir oyun kültürü var yıllardır. Bunu sürekli oynayabiliyorlar. Biz de böyle bir takıma karşı ilk devre gerçekten kendi kontrolümüzdeydi ve rakibe üstünlük sağladık. İlk yarıda bir bölüm bizde, bir bölüm onlardaydı. İkinci yarı onlara geçti. Golden sonra bazı oyuncularımızın morali bozuldu. Fiziksel olarak düşenler oldu. Bunların zamanlamasıyla beraber yerinde değişiklikler yaptık ama olmadı." dedi.