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    İsmail Köybaşı coştu, Göztepe, Denizli'ye 5 attı

    İsmail Köybaşı coştu, Göztepe, Denizli'ye 5 attı

    Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Göztepe, konuk ettiği Denizlispor'u 5-0 mağlup etti. Ege temsilcisinde 2 gol atan İsmail Köybaşı maça damga vurdu.
    • 30.10.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 10:31
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    Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Denizlispor'u 5-0 yendi.

    Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller 15 ve 58. dakikalarda İsmail Köybaşı, 22. dakikada Kenneth Obinna Mamah, 69. dakikada Marko Kvasina ve 83. dakikada Ajdin Hasic'den geldi.

    Konuk ekipte müsabakanın 54. dakikasında Abdülkadir Sünger kırmızı kart gördü.

    İsmail Köybaşı yıldızlaştı

    Öte yandan mücadelenin 15. dakikasında İsmail Köybaşı, sağ kanattan topa zıplayarak vurarak klas bir gole imza attı. İzleyenler golü eski futbolcu Tuncay Şanlı'nın vuruş şekline benzetti.

    Maça sağ açık olarak başlayan tecrübeli isim 2 gol atarak yıldızlaştı.

    İzlemek için tıklayınız

    İsmail Köybaşı coştu, Göztepe, Denizli ye 5 attı #1

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