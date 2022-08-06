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    İsmail Yüksek formasına kavuşuyor

    Fenerbahçe'de cezası nedeniyle Slovacko karşısında forma giyemeyen İsmail Yüksek, ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor maçında formasına kavuşacak.
    • 06.08.2022 - 13:00
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    İsmail Yüksek formasına kavuşuyor

    Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile 2. ön eleme turunda oynanan rövanş maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören İsmail Yüksek, Slovacko maçında forma giyememişti.

    Formasına kavuşacak

    Jorge Jesus'un, Arao ile birlikte orta sahada en hazır oyuncu olarak gördüğü genç futbolcunun, Süper Lig'de Ümraniyespor ile oynanacak karşılaşmada yeniden ilk 11'deki yerine dönmesi bekleniyor.

    İsmail Yüksek formasına kavuşuyor #1


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