İsmail Yüksek geri dönüyor! Jorge Jesus kararını verdi Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek için karar verildi. Teknik direktör Jorge Jesus, bu akşam İstanbulspor ile oynanacak maçta İsmail Yüksek'i ilk 11'de düşünüyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, İsmail Yüksek için kararını verdi. Bu akşam İstanbulspor ile karşılaşacak olan sarı lacivertli takımda, Arao'nun yerini İsmail Yüksek'e bırakması bekleniyor. Fatih Karagümrük ve Ankaragücü maçlarında ilk 11'de yer alan başarılı oyuncu, Başakşehir mücadelesinde yerini Arao'ya bırakmıştı. Son anlarda gelen 2 golle galip gelen Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam, İsmail'i ilk 11'e geri çağırıyor. 3 maçlık seri var Ligde geriye düştüğü son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 63 puanla 2. sırada girdi. Ligde son 2 maçını iç sahada oynayan İstanbulspor, Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Geride kalan 28 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı ekip, 28 puanla 15. sırada yer aldı.