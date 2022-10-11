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    İsmail Yüksek'i kahvehanede görenler şaşırdı

    Fenerbahçe ve Türk Milli Takım'ın yükselen yıldızı İsmail Yüksek, memleketi İznik'te vatandaşlarla birlikte maç izledi. Genç futbolcuyu kahvehanede görenler şaşırdı.
    • 11.10.2022 - 19:50
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    İsmail Yüksek'i kahvehanede görenler şaşırdı

    Fenerbahçe 'nin genç yıldızı İsmail Yüksek, teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte çıkışa geçerek gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başladı.

    Sarı lacivertlilerin 2020-21 sezonunda Gölcükspor'dan 65 bin euro bedelle kadrosuna kattığı genç futbolcu, forma şansı bulması için o sezon Balıkesirspor'a devre arasına kadar kiralandı. O sezonun devre arasında Adana Demirspor'un yolunu tutan İsmail geçen seneyi Bursaspor 'da kiralık olarak geçirdi.

    Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte kendisini gösteren ve performansındaki yükselişle birlikte hocanın gözüne giren İsmail, sezon öncesi kampında da takımda yer edineceğinin sinyallerini vermişti.

    İsmail Yüksek i kahvehanede görenler şaşırdı #1

    Kahvehanede maç izledi

    İsmail Yüksek, memleketi İznik'te vatandaşlarla birlikte maç izledi. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği futbolcu, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

    İzinli olduğu zamanlarda sık sık memleketi Bursa'ya gelen İsmail Yüksel, akraba ve arkadaşlarıyla hasret gideriyor. İznikspor'un yaptığı gece antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. İznikli hemşehrileri ile bol bol fotoğraf çektiren Yüksek, bir kahvehanede Trabzonspor - Kasımpaşa maçını izledi. Milli futbolcuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

    Milli futbolcu Yüksel, hafta sonu Yeni Karamanspor maçında İznikspor'a başarılar diledi.

    İsmail Yüksek i kahvehanede görenler şaşırdı #2


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