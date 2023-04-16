İsmail Yüksek'ten hakem açıklaması Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla ilgili hakemin devre arasında kendisinden özür dilediğini söyledi.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve şampiyonluk yarışından uzaklaşmamış oldu.

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Ankaragücü maçı sonrası değerlendirme yaptı.

İsmail Yüksek yaptığı açıklamada,

"Sarı kart gördüğüm pozisyonda ben önce topa dokundum. Rakip oyuncu da bana 'Önce topa dokundun, faul yoktu' dedi."

ifadelerini kullandı.

"İsmail kusura bakma görmedim ben"

Ayrıca,

"Devre arasında koridorda hakemle konuştuğumuzda, yardımcının kendisine söylediğini söyledi. 'İsmail kusura bakma, görmedim ben' dedi. Ben de teşekkür ettim, 'olur böyle şeyler hocam' dedim. Beni biraz motive etti. Olur böyle hatalar. Hakemler de insan. Kırgın veya kızgın değilim. Biraz daha dikkatli olsalar iyi olur."

açıklamasını yaptı.

"Maç maç bakmamız lazım"

Mücadeleyle ilgili konuşan İsmail,

"Çok zor bir maçtı. Kader maçlarından biriydi. Son dakikaya kadar mücadele ettik ve hak ettiğimizi düşünüyorum. Ankaragücü kalecisi de iyi bir maç çıkardı. Maç maç bakmamız lazım. Bunu unutup Başakşehir maçına odaklanacağız. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bizi son ana kadar desteklediler."

dedi.