İspanya basınından Yusuf Demir'e övgü

İspanya basını, Galatasaray'ın Lazio ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında forma giyen Yusuf Demir'i sayfalarına taşıdı.

Yabancı kuralı ve sakatlık nedeniyle Galatasaray'da beklentilerin uzağında kalan Yusuf Demir, Dünya Kupası için verilen arada kendine geldi.

Performansındaki artış, İspanya basınının da gözünden kaçmadı.

"Galatasaray potansiyeli gördü"

"Sport.es" sitesi, "Yusuf, Barcelona'nın en kötü ekonomik döneminde gelmişti. O zamanlarda 10 milyon Euro'luk opsiyonun kullanılması bile imkansızdı. Bu sebeple geri döndü. Galatasaray ise ondaki potansiyeli görüp, transfer etti." yorumunu yaptı.

Haberde, "Yusuf, Barcelona'da devam edemese de Galatasaray taraftarlarına çok fazla neşe getirebilecek gibi duruyor. İnanılmaz bir potansiyeli var ve herkes bunun farkında." ifadeleri kullanıldı.

"Top ayağına yapışıyor"

"fcbarcelonanoticias. com" sitesi de "Galatasaray, Yusuf'un potansiyeline yatırım yaptı. Bundan sonra genç futbolcunun önü açık. Sol ayağını çok iyi kullanıyor ve top ayağına adeta yapışıyor. Galatasaray açısından Yusuf'la ilgili gelecek parlak." sözleriyle okuyucularına Yusuf Demir'in performansını aktardı.