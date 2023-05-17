İstanbul'daki finalde Inter'in rakibi Real Madrid'i dağıtan Manchester City oldu Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında ağırladığı Real Madrid'i 4-0 yenerek İstanbul'daki finalde Inter'in rakibi oldu.

AA & Ensonhaber

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında ilk maçta 1-1 berabere kalan takımlardan İngiltere'nin güçlü ekibi Manchester City, İspanya devi Real Madrid'i ağırladı.

De Bruyne'nin ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Bernardo Silva plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturarak 23. dakikada ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

Ceza sahasına çalımlarla giren İlkay Gündoğan'ın sert şutunda defanstan dönen topa kale önünde düzgün bir kafa vuruşu yapan Bernardo Silva kendisinin ve takımının ikinci golüne 37. dakikada imza atarak ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

City fırtınası ikinci yarı da devam etti

Ataklarını sıklaştıran Manchester City'de De Bruyne'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Manuel Akanji'nin kafa vuruşu Real Madridli savunma oyuncusu Eder Militao'ya çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu: 3-0.

Oyuna sonradan giren iki oyuncudan Phil Foden'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli Julian Alvarez teknik bir vuruşa topu 90+1. dakikada filelere gönderdi ve takımının sahadan 4-0 galip ayrılmasını sağladı.

Final maçı İstanbul'da

14 kupayla Devler Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid'i eleyen Manchester City, 2021 yılının ardından turnuvada ikinci kez son iki takım arasına kaldı.

Manchester City, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı finalde 10 Haziran Cumartesi günü İtalya ekibi Inter ile karşılaşacak.