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    İstanbulspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'un konuğu olacak.
    • 17.09.2022 - 08:33
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    İstanbulspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor.

    İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20:00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı teknik direktör Valerien Ismael, mücadeleyi tribünden takip edecek. Beşiktaş maça yardımcı antrenör Adam Murray idaresinde çıkacak.

    Geride kalan haftalar sonrası İstanbulspor, topladığı 4 puanla 16. sırada yer alırken Beşiktaş ise 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

    Eksikler

    Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal, Atiba, Dele Alli maç kadrosunda yer almayacak.

    İstanbulspor'da ise Ethemi, Rroca ve Eslem Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek isimler.

    Muhtemel 11'ler

    İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Oğuzhan, Topalli, İbrahim Yılmaz, Abazaj

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Salih, Redmond, N'Koudou, Weghorst


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