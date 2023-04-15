İstanbulspor evinde Başakşehir'i yendi Süper Lig'in 29. hafta maçında İstanbulspor sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Süper Lig’de 29. hafta maçında Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir, hakem Mert Güzenge yönetiminde Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu mücadelede kazanan 1-0'lık skorla İstanbulspor olurken, sarı-siyahlılar kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

İstanbulspor, tek golle kazandı

İstanbulspor'un galibiyet golü 45+7'de Emeka Friday Eze'den geldi.

Başakşehir'de 4 maç ceza alan teknik direktör Emre Belözoğlu kulübedeki yerini alamazken, takımın başında yardımcı antrenör Erdinç Sözer yer aldı.

Başakşehir, son 5 deplasman maçını kazanamadı

Ligde oynadığı son 5 deplasman maçından da galibiyetle ayrılamayan Başakşehir, bu süreçte oynadığı 3. maçtan da mağlup ayrıldı. Başakşehir, ligdeki son deplasman galibiyetini 21 Ocak'ta Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla almıştı.

Başakşehir, Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 27'ye yükseltirken, Başakşehir 45 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında İstanbulspor evinde Antalyaspor'u, Başakşehir ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.