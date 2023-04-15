İstanbulspor evinde Başakşehir'i yendi

Süper Lig’de 29. hafta maçında Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir, hakem Mert Güzenge yönetiminde Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu mücadelede kazanan 1-0'lık skorla İstanbulspor olurken, sarı-siyahlılar kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

İstanbulspor, tek golle kazandı

İstanbulspor'un galibiyet golü 45+7'de Emeka Friday Eze'den geldi.

Başakşehir'de 4 maç ceza alan teknik direktör kulübedeki yerini alamazken, takımın başında yardımcı antrenör Erdinç Sözer yer aldı.

İstanbulspor evinde Başakşehir'i yendi

Başakşehir, son 5 deplasman maçını kazanamadı

Ligde oynadığı son 5 deplasman maçından da galibiyetle ayrılamayan Başakşehir, bu süreçte oynadığı 3. maçtan da mağlup ayrıldı. Başakşehir, ligdeki son deplasman galibiyetini 21 Ocak'ta Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla almıştı.

İstanbulspor evinde Başakşehir'i yendi

Başakşehir, Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 27'ye yükseltirken, 45 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında İstanbulspor evinde Antalyaspor'u, Başakşehir ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İstanbulspor evinde Başakşehir'i yendi
İstanbulspor evinde Başakşehir'i yendi
İstanbulspor evinde Başakşehir'i yendi