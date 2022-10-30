İstanbulspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. İstanbulspor - Fenerbahçe maçını beIN Sporst canlı yayınlayacak.

Ligin 11. haftasında, evinde yaptığı maçta aynı puana sahip olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, deplasmandaki İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Muhtemel 11'ler

İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Mehremic, Mehmet, Okan, Oğuzhan, Ethemi, Muammer, Melih, Jetmir, Emir Kaan

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Emre Mor, Valencia, Batshuayi