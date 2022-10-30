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    İstanbulspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.
    • 30.10.2022 - 09:18
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    İstanbulspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.

    Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. İstanbulspor - Fenerbahçe maçını beIN Sporst canlı yayınlayacak.

    Ligin 11. haftasında, evinde yaptığı maçta aynı puana sahip olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, deplasmandaki İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

    Muhtemel 11'ler

    İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Mehremic, Mehmet, Okan, Oğuzhan, Ethemi, Muammer, Melih, Jetmir, Emir Kaan

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Emre Mor, Valencia, Batshuayi


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