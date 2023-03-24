İstanbulspor, hazırlık maçında Kayserispor'u 2 golle geçti Milli arada yapılan hazırlık maçında İstanbulspor, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada İstanbulspor, geliri depremzedelere bağışlanacak hazırlık maçında Kayserispor'u ağırladı. Maç İstanbul ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maça İstanbulspor; Alp Arda, Oğuzhan Berber, Mehremic, Ertuğrul Ersoy, Ali Yaşar, Mirza Cihan, Onur Ergün, Vefa Temel, Kerem Şen, Topalli ve Emir Kaan Gültekin ilk 11'iyle çıktı.

Kayserispor ise Cenk Gönen, Gökhan Sazdağlı, Kolovetsios, Campanharo, Uzodimma, Ackah, Mane, Cardoso, Emrah Başsan, Thiam ve Gavranovic ilk 11'iyle sahada yer aldı.

İstanbulspor, ilk devreyi önde bitirdi

Mücadelenin 7. dakikasında ev sahibi ekip, Kerem Şen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Devam eden bölümde iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen ilk yarı 1-0 İstanbulspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Değişiklikler yapıldı

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 46. dakikada Ologo ve Kubilay Köylü'yü 62. dakikada ise Eze, Eslem Öztürk, Duhan Aksu, Okan Erdoğan, Duhaney, Deli, Ba, Lokilo ve Ahmet Kıvanç'ı oyuna aldı.

Kayserispor'un çalıştırıcısı Çağdaş Atan ise 65. dakikada İlhan Parlak, 75. dakikada ise Ahmet Malatyalı, Ethem Balcı, Bilal Beyazıt, Berat Eskin, Mensah ve Mert Dinç'i oyuna aldı.

İstanbulspor 2 golle kazandı

İkinci yarıya hızlı başlayan İstanbulspor, 57. dakikada Topalli'nin attığı golle 2-0 üstünlük yakaladı.

Maçın 90. dakikasında konuk ekip Ethem Balcı'nın golüyle farkı 1'e indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.