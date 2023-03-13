İstanbulspor, Sivasspor'u üç golle geçti Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde İstanbulspor, Sivasspor karşısında 3-0 galip geldi.

Süper Lig’de 25. hafta mücadelesinde Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor ile Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor, hakem Halil Umut Meler yönetiminde Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi İstanbulspor'un galibiyetiyle sona erdi. Sarı-siyahlılar, maçtan 3-0 galip ayrıldı.

İstanbul ekibi üç golle kazandı

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada penaltıdan Valon Ethemi, 59. dakikada Demeaco Duhaney ve 88. dakikada Jason Lokilo kaydetti.

Gradel kırmızı kart gördü

Sivasspor'da Max Gradel ise 80. dakikada iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gradel, UEFA Konferans Ligi'ndeki Fiorentina maçında da kırmızı kart görmüştü.

İstanbulspor, seriye bağladı

Bu galibiyetin ardından İstanbulspor, üst üste 3. galibiyetini elde etti 24 puana yükseldi. Sivasspor 24 puanda kaldı.

İstanbulspor, Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor, Ankaragücü'nü konuk edecek.