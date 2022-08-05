İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Süper Lig'de perde açılıyor!

İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Süper Lig'de perde açılıyor!

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu başlıyor.Sezonun açılış maçı olan İstanbulspor - Trabzonspor maçının detayları merak konusu oldu..

Süper Lig'de hasret sona eriyor.2022-2023 sezonu başlıyor.Açılış maçı İstanbulspor - Trabzonspor arasında oynanacak.

Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor evinde son şampiyon Trabzonspor'u ağırlayacak.Futbolseverler maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı.

Osman Zeki Korkmaz'ın çalıştırdığı İstanbulspor Abdullah Avcı'nın takımına karşı zorlu bir maça çıkacak.Peki maç ne zaman ve saat kaçta başlayacak.İşte cevabı..

İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?

Süper Lig'in açılış maçı olan İstanbulspor - Trabzonspor maçı 5 Ağustos (bugün) saat 21.00'de oynanacak.Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından nakle yayınlanacak.