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    İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Süper Lig'de perde açılıyor!

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonu başlıyor.Sezonun açılış maçı olan İstanbulspor - Trabzonspor maçının detayları merak konusu oldu..
    • 05.08.2022 - 09:28
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    İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Süper Lig'de perde açılıyor!

    Süper Lig'de hasret sona eriyor.2022-2023 sezonu başlıyor.Açılış maçı İstanbulspor - Trabzonspor arasında oynanacak.

    Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor evinde son şampiyon Trabzonspor'u ağırlayacak.Futbolseverler maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı.

    İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Süper Lig de perde açılıyor! #1

    Osman Zeki Korkmaz'ın çalıştırdığı İstanbulspor Abdullah Avcı'nın takımına karşı zorlu bir maça çıkacak.Peki maç ne zaman ve saat kaçta başlayacak.İşte cevabı..

    İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?

    Süper Lig'in açılış maçı olan İstanbulspor - Trabzonspor maçı 5 Ağustos (bugün) saat 21.00'de oynanacak.Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından nakle yayınlanacak.


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