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    İstanbulspor tribününde maçı tek taraftar izledi

    Süper Lig'in 13. hafta maçında deplasmanda Giresunspor'a 3-2 kaybeden İstanbulspor'u bu karşılaşmada 1 taraftarı destekledi.
    • 05.11.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 17:00
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    İstanbulspor tribününde maçı tek taraftar izledi

    Süper Lig'de 13. hafta maçında Giresunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Giresunspor oldu.

    İstanbulspor deplasman tribününde, takımını desteklemek üzere gelen yalnızca 1 kişi bulundu.

    Deplasman tribününde maçı tek başına izledi

    Giresun Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına maçı izleyen taraftar 90 dakika boyunca takımına destek verdi. Bu görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.

    İstanbulspor tribününde maçı tek taraftar izledi #1

    İstanbulspor tribününde maçı tek taraftar izledi #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)


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