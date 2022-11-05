İstanbulspor tribününde maçı tek taraftar izledi

Süper Lig'in 13. hafta maçında deplasmanda Giresunspor'a 3-2 kaybeden İstanbulspor'u bu karşılaşmada 1 taraftarı destekledi.

Süper Lig'de 13. hafta maçında Giresunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Giresunspor oldu.

İstanbulspor deplasman tribününde, takımını desteklemek üzere gelen yalnızca 1 kişi bulundu.

Deplasman tribününde maçı tek başına izledi

Giresun Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına maçı izleyen taraftar 90 dakika boyunca takımına destek verdi. Bu görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)