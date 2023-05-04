İstanbulspor'un Beşiktaş stadı talebi reddedildi Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Galatasaray maçının Beşiktaş'ın stadında oynanması için başvuruda bulundu ancak siyah-beyazlı ekip, bu teklife olumsuz yanıt verdi.

İstanbulspor Kulübü, Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geleceği karşılaşmayı Dolmabahçe'de oynamak adına başvuruda bulundu. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle zeminle alakalı sorun yaşanmaması adına söz konusu karşılaşmanın bu stada alınmasına izin verilmedi. Beşiktaş reddetti İstanbulspor, Galatasaray maçını Vodafone Park'ta oynamak istese de Beşiktaş'ın bu öneriye olumsuz yanıt verip karşı çıktığı öğrenildi. Stadyumun değişmemesi durumunda İstanbulspor-Galatasaray mücadelesi, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.