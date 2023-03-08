İstifa eden Abdullah Avcı, Trabzon'da çiçeklerle karşılandı Trabzonspor'da görevini bırakan Abdullah Avcı, Trabzon'a geldi. Taraftar gruplarının temsilcileri ise deneyimli teknik adamı çiçeklerle karşıladı.

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinden istifa eden Abdullah Avcı'yı Trabzon'da taraftarlar, çiçekle karşıladı.

İstanbul'da kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmenin ardından dün görevi bıraktığını duyuran Abdullah Avcı, uçakla Trabzon'a geldi.

Taraftar gruplarının temsilcileri, Avcı'yı havalimanında çiçekle karşıladı.

Taraftarlara teşekkür eden Avcı, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

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Eşyalarını toplayıp, şehri terk edecek

Avcı, Adana Demirspor ile hafta sonu sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak bordo-mavili takıma bugün veda edecek. Eşyalarını toparlayacak olan Avcı, daha sonra kentten ayrılacak.