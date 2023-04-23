İzmir derbisinde kazanan çıkmadı

1. Lig'de İzmir derbisinde alt sıralarda yer alan Altay'la Süper Lig'i hedefleyen Göztepe karşı karşıya geldi.
34. haftada Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve derbi 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Derbide galip çıkmadı
Altay'ın golünü 76. dakikada penaltıdan 38 yaşındaki Marco Paixao kaydetti. Marco Paixao bu sezon ligde 19. golünü attı. Göztepe 90+3. dakikada Atınç Nukan'ın golüyle derbide 1 puanı kurtardı.
Göztepe, 10 maçtır yenilmiyor
Ligde dört maçtır kazanamayan Altay puanını 33 yaptı. 6 maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen ama kaybetmeme serisini 10 maça çıkaran Göztepe puanını 54'e çıkardı.
1. Lig'de 35. haftada Altay, Boluspor'a konuk olacak. Göztepe, Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle maç oynamayacak.