İzmir derbisinde kazanan çıkmadı 1. Lig'de oynanan İzmir derbisinde Göztepe, son dakikada bulduğu golle Altay ile 1-1 berabere kaldı.

1. Lig'de İzmir derbisinde alt sıralarda yer alan Altay'la Süper Lig'i hedefleyen Göztepe karşı karşıya geldi.

34. haftada Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve derbi 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Derbide galip çıkmadı

Altay'ın golünü 76. dakikada penaltıdan 38 yaşındaki Marco Paixao kaydetti. Marco Paixao bu sezon ligde 19. golünü attı. Göztepe 90+3. dakikada Atınç Nukan'ın golüyle derbide 1 puanı kurtardı.

Göztepe, 10 maçtır yenilmiyor

Ligde dört maçtır kazanamayan Altay puanını 33 yaptı. 6 maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen ama kaybetmeme serisini 10 maça çıkaran Göztepe puanını 54'e çıkardı.

1. Lig'de 35. haftada Altay, Boluspor'a konuk olacak. Göztepe, Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle maç oynamayacak.