Jackson Muleka, Beşiktaş'ı pişman etti Beşiktaş'ın sezon başında Standard Liege'den transfer ettiği Jackson Muleka bekleneni veremiyor.

Beşiktaş'ta Jackson Muleka performansıyla düşündürüyor. Kasımpaşa'da gösterdiği performans sonrasında siyah-beyazlılara transfer olan genç futbolcudan beklenti oldukça büyüktü.

Ancak 23 yaşındaki oyuncu, transfer olduğundan beri bir türlü istenileni veremedi. Trabzonspor maçının 68. dakikasında oyuna dahil olan Kongolu forvet, kötü bir performans sergiledi.

177 milyon lira maliyeti var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçtan sonra Muleka'yı eleştirdi. Kara Kartal, Temmuz ayında Muleka'yı Belçika temsilcisi Standard Liege'den 3.35 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Siyah-beyazlılar, golcü futbolcuya ise 5 yıl için 5 milyon euro verdi.

Jackson Muleka'nın toplam maliyeti ise 8.35 milyon euroyu buldu. Beşiktaş'ın 177 milyon lira harcadığı Muleka'dan henüz verim alamaması teknik heyet kadar taraftarları da üzüyor.

Sezona iyi başlamıştı

Bu sezon 24 lig maçında forma giyen yıldız futbolcu, 4 gol atarken 1 kez de asist yaptı. Sadece 3 maçta 90 dakika sahada kaldı.

Muleka'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Beşiktaşlı futbolcu 15 kez de Kongo Milli Takımı'nın formasını giydi.