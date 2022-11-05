Jackson Muleka: Kazanmaya gelmiştik

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Jackson Muleka, 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından konuştu.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ta Jackson Muleka, Galatasaray'a karşı 2-1 kaybedilen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Kazanmaya gelmiştik"

Muleka, "Sonuçtan memnun değiliz. Kazanmaya gelmiştik. Şampiyonluğa oynuyorsanuz bu tip maçları kazanmalısınız. Maçın başından itibaren konsantrasyon problemimiz vardı. Kaybettik ve hayal kırıklığına uğradık." dedi.

"Fırsatları gole çeviremedik"

23 yaşındaki golcü futbolcu sözlerini, "Bu tip maçlarda hücum etkili olmalısınız. 2-3 pozisyon bulunca gole çevirmelisiniz. Fırsatlar yakaladık ama fırsatları yakaladığımızda konsantrasyonumuz yüksek değildi. Fırsatları gole çeviremedik. Bu tip maçlarda bu tip ayrıntılar önemlidir." diye tamamladı.