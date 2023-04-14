Jayden Oosterwolde, Ankaragücü maçında formayı istiyor Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Jayden Oosterwolde, Ankaragücü maçında oynamak istediğini Jorge Jesus'a iletti.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta aşil tendonundan sakatlandıktan sonra yaklaşık 1 ay takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde geçtiğimiz günlerde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus ile kısa süren bir toplantı yapan Jayden Oosterwolde'nin Ankaragücü maçında oynamak istediğini hocasına söylediği öğrenildi.

İkinci yarı oynayabilir

Hollandalı sol bekin Ankaragücü maçında kadro olacağı ancak Portekizli teknik adamın Oosterwolde'yi direkt 11'de değil, maçın 2. yarısında oynatmayı planladığı bildirildi.

Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi ile Joshua King'in tedavilerinde sona yaklaşıldı. İki oyuncunun bireysel çalışmaları ve tedavi programları devam ediyor. Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı olan Peres'in de bireysel çalışmaları sürüyor.