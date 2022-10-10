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    Jens Larsen: Bize hayal kırıklığı yaratan bir maç oldu

    Trabzonspor'un Danimarkalı futbolcusu Jens Larsen, Kasımpaşa maçının sonunda açıklamalarda bulundu.
    • 10.10.2022 - 22:34
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    Jens Larsen: Bize hayal kırıklığı yaratan bir maç oldu

    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği maçta kazanan çıkmadı, İki takım sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

    Trabzonsporlu Jens Larsen, Kasımpaşa mücadelesini yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

    Larsen maç sonu açıklamasında kazanamadıkları için hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "Bize hayal kırıklığı yaratan bir maç oldu"

    "Bize hayal kırıklığı yaratan bir maç oldu. Gol atabilecek, maçı kazanabilecek fırsatlar vardı. Yarı alanın son kısmında tehlikeli olamadık. Bizi hayal kırıklığına uğratan bir sonuç oldu."

    Jens Larsen: Bize hayal kırıklığı yaratan bir maç oldu #1


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