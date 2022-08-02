Jess Thorup: Trabzonspor çekebileceğimiz en güçlü kuraydı

Kopenhag teknik direktörü Jess Thorup, rakiplerinin Trabzonspor olmasının sonucunda "Kâğıt üzerinde en zor kurayı çektik" dedi.

Kopenhag teknik direktörü Jess Thorup, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştikleri Trabzonspor ile ilgili konuştu.

Kulüp sitesine açıklamalarda bulunan Thorup, "Trabzonspor kağıt üzerinde eşleşebileceğimiz en güçlü takımdı ve onlarla eşleştik. Geçen sezon Türkiye'de tarihi bir şampiyonluk kazanan takım hakkında biraz bilgimiz var. Gruplara kesinlikle kalmak istiyoruz. Mücadelesini verdiğimiz şey, dünyadaki en büyük kulüp turnuvası. Çok zor ve sert bir eşleşme olacak." dedi.

Kopenhag-Trabzonspor maçı ne zaman?

Öte yandan bordo-mavililer, play-off turunda ilk maçını 16 veya 17 Ağustos'ta deplasmanda, ikincisini ise 23 veya 24 Ağustos'ta sahasında oynayacak.

Karadeniz temsilcisi, play-off turunda elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Avrupa Ligi’nde ise grup kuraları ise 26 Ağustos'ta çekilecek.