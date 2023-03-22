Jesus, Fenerbahçe'de kalacak mı? Kararını verdi Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu, Jorge Jesus'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağı. Kontratı sorulduğunda sadece, "Mayısta bittiğini herkes biliyor" cevabını veren Portekizli hoca ile ilgili yeni bir gelişme var.

Fenerbahçe'de, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte keyifler yerine geldi.

Galatasaray'ın takıldığı haftada kazanarak puan farkını indiren sarı-lacivertlilerin ana gündem maddelerinden biri de Jorge Jesus'un sözleşme durumu...

Portekizli hoca, kontratıyla ilgili sorulara "Mayısta bittiğini herkes biliyor" diyerek net bir yanıt vermiyor. Son günlerdeki gelişmeler, deneyimli çalıştırıcının sözleşme uzatmaya daha yakın olduğunu işaret ediyor. Devam kararı içinse deneyimli çalıştırıcı Ali Koç'a şartını söyledi.

Bütçe istiyor

Jorge Jesus'un talebi, sezon sonunda gelecek yılın transferleri için gerekli bütçenin kendisine verilmesi.

Kanarya'da Jorge Jesus, kulüple 1 yıllık kontrat yaptığı için ev tutmadı. Sezon bitiminde kalma kararı verirse artık kendisine bir ev bulunacak.

Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye güçlü bir yardımcı kadrosuyla gelmişti. Deneyimli hocayı asiste eden ekip, sarı-lacivertli kulüpte çalışmaktan ve İstanbul'da yaşamaktan dolayı çok mutlu. Eşleri de Türkiye'yi sevdiği için burada kalmak istiyorlar.