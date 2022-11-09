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    Jesus'tan Batshuayi'ye moral

    Jesus'tan Batshuayi'ye moral

    Jesus, kırmızı kart gören Batshuayi’ye kenara gelirken eliyle kafasını işaret ederek tepki vermişti. Portekizli Hoca'nın pozisyonu izledikten sonra oyuncuna moral verdiği öğrenildi.
    • 09.11.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 09:56
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    Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan maça Michy Batshuayi’nin Türkiye kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart damga vurdu. Özellikle Jorge Jesus, öğrencisine fazlasıyla kızdı.

    Belçikalı oyuncu kenara gelirken, hocası eliyle kafasını işaret edip adeta, “Aklını kullanmalıydın.” mesajı gönderdi.

    Mücadelenin ardından Jesus’un ilk işlerinden birinin pozisyonun tekrarını izlemek olduğu belirtildi.

    Jesus tan Batshuayi ye moral #1

    Jesus teselli etti

    Tecrübeli çalıştırıcı, öğrencisinin haksız yere oyundan atıldığını düşündü. Batshuayi’nin yanına giden Jorge Jesus’un, kendisini teselli eden bir konuşma yaptığı belirtildi.

    Batshuayi ise takım arkadaşlarına veryansın ederek, “Pozisyonda bırakın faul yapmayı, rakibe dokunmadım bile. Haksız bir kart gördüm. Sizin de uzun süre 1 kişi eksik oynamanıza neden oldum. Bunun için çok üzgünüm.” dediği öğrenildi.

    Jesus tan Batshuayi ye moral #2

    Batshuayi açıklama yapmıştı

    Golcü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Kardeşlerimi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Kazanmak için verdikleri mücadeleden gurur duyuyorum.” yazdı.


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