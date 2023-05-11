Jesus'un büyük kararsızlığı: Alioski Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un en çok kararsız kaldığı isim Ezgjan Alioski. Makedon futbolcu, Beşiktaş derbisinin ardından süre almaya başlarken, Giresunspor deplasmanında yine kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin sezon başında kiraladığı Makedon sol bek Ezgjan Alioski, Jorge Jesus'un en kararsız kaldığı oyunculardan biri oldu.

Alioski, ligde peş peşe 5 maçta kadroya alınmadıktan sonra Beşiktaş karşısında yedek soyundu. Tecrübeli oyuncu sonraki 5 lig karşılaşmasında ise toplam 303 dakika süre aldı. Ancak Jesus, son Giresunspor deplasmanında Alioski'yi bir kez daha kadroya dahil etmeyerek İstanbul'da bıraktı.

26 maçta oynadı

Makedon oyuncu bu sezon sarı-lacivertli formayı 26 resmi maçta 1421 dakika terletti, 1 gol atıp 2 asist yaptı.