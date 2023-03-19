Joao de Deus: Elimizden gelenin en iyisini yaptık

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Alanya'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, geriden gelerek 3-1 kazandı.
Maçta kırmızı kart gören Jorge Jesus yerine, yardımcısı Joao de Deus açıklamalarda bulundu.
"Sevilla maçından 78 saat sonra bu maçı oynamak kolay değildi"
Joao de Deus, şu ifadelerde bulundu:
"Oyuncuların hepsini tebrik ederim. Sevilla maçından 78 saat sonra bu maçı oynamak kolay değildi. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sevilla maçında kaleci oyunu yavaşlattı, Alanya'da da aynı hareketleri gördük. Top toplayıcı çocuklar, topları geç verdi. Bu tarz durumlar bizi daha güçlü yapıyor."
"Beşiktaş maçını konuşmaya başlayacağız"
Beşiktaş derbisini değerlendiren Deus, şunları söyledi:
"Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bizim için iyi olacak, dinleneceğiz. Daha sonra Beşiktaş maçını konuşmaya başlayacağız."