Joao Pedro aylar sonra gol attı, maçı çevirdi

Fenerbahçe'nin bu sezon bekleneni veremeyen forveti Joao Pedro, takımını galibiyete taşıdı.

Sezon içinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle form tutmayı başaramayan Pedro, ligde 3 Eylül 2022 tarihinde Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçta 1 gol atmayı başarmıştı.

Söz konusu golünün ardından 7,5 ay boyunca ligde skor üretemeyen Pedro, takımının 1-0 geride olduğu Başakşehir maçında 2 gol birden atarak galibiyeti getiren isim oldu.

Maç sonrası konuşan Pedro şunları söyledi:

"Kendi adıma mutluyum, zor bir dönemden geçtim. Takım adına daha da mutluyum. Karakterimizi gösterdik. Daha kolay olmasını isterdik ama en önemlisi 3 puanı almak."

"Taraftarlar bir futbolcuda beklediklerini göremediklerinde hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Ama bu dönemler, biz futbolcular için çok daha zorlu geçiyor. Her şeyimi vermeye çalışıyorum. Galibiyetteki katkımdan mutluyum. İki kulvarda da mücadeleye devam ediyoruz ve sonuna kadar savaşacağız. Lig henüz bitmedi."