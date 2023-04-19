Joao Pedro: Lig henüz bitmedi Attığı 2 golle Fenerbahçe'ye Başakşehir karşısında galibiyeti getiren Joao Pedro, maç sonunda, "Mücadeleye devam ediyoruz ve sonuna kadar savaşacağız. Lig henüz bitmedi" dedi.

Süper Lig'de 30. hafta maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımda oyuna ikinci yarıda giren Joao Pedro, 88 ve 90+3. dakikada attığı gollerle Fenerbahçe'ye 2-1 ile galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında galibiyeti getiren isim olan Joao Pedro, maçın ardından konuştu.

"Karakterimizi gösterdik"

Joao Pedro, şunları söyledi:

"Kendi adıma mutluyum, zor bir dönemden geçtim. Takım adına daha da mutluyum. Karakterimizi gösterdik. Daha kolay olmasını isterdik ama en önemlisi 3 puanı almak."

"Sonuna kadar savaşacağız"

Golcü futbolcu açıklamalarını şöyle bitirdi: