Joao Pedro: Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Fenerbahçe'nin forveti Joao Pedro, "Lig sürprizlerle dolu. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekibin golünü penaltıdan Michy Batshuayi atarken ev sahibi Riad Bajic ile yanıt verdi.

Son 3 maçının 2'sinden beraberlikle ayrılan ikinci sıradaki Fenerbahçe puanını 68'e, Giresunspor ise 28'e çıkardı.

Pedro: Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Joao Pedro, "Sezonun bu döneminde en önemli şey galip gelmekti. Ancak futbol zorluklarla dolu. Lig sürprizlerle dolu. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Şimdi dinlenmemiz ve bu kötü sonucun ardından kafa olarak toparlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.