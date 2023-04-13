Joao Pedro sezon sonu gönderilecek Fenerbahçe, performansı beğenilmeyen Brezilya asıllı İtalyan santrfor Joao Pedro'yu gözden çıkardı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de, Joao Pedro üzüntüsü yaşanıyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle form tutamayan Pedro'nun taraftarla da yıldızı barışmadı.

Sarı-lacivertli oyuncuyla ilgili karar ise verildi. Sezon başında 4.5 milyon euro ödenerek satın alınan tecrübeli oyuncunun, sezon sonunda takımdan gönderilmesi bekleniyor.

Talipleri var

İtalya'dan Bologna, Fiorentina ve Genoa'nun takip ettirdiği Pedro için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Bu konuda oyuncuya da bilgi verildiği ve kendisine kulüp bakması istendiği ifade edildi.

31 yaşındaki İtalyan futbolcu, bu sezon 20 maçta 2 gol 1 asist yapabildi.