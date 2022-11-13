Joao Pedro: Takımımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm

Joao Pedro: Takımımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm

Fenerbahçe'nin Giresunspor'a evinde 2-1 kaybettiği maçın 40. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören forvet oyuncusu Joao Pedro, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kaybetmişti.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Joao Pedro orta alanda Perez'e faul yapmıştı. Hakem Arda Kardeşler, bu pozisyonda sarı kartı bulunan Pedro'ya bir sarı kart daha gösterdi ve ardından kırmızı kartını çıkarmıştı.

Pedro, karşılaşmadaki ilk sarı kartını da 13. dakikada benzer bir pozisyonda Görkem'e faul yaptıktan sonra görmüştü.

Pedro, açıklama yaptı

Mücadelenin ilk yarısında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, kırmızı kart hakkında bir açıklamada bulundu.

"Takımımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm"

Instagram hesabından paylaşım yapan Pedro, "Takımımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm. Bu kötü günün sorumluluğu bana ait ve bunu unutmayacağım.

Bu negatif bir an ama beni düşürmesine izin vermem. Kolay kolay pes etmem. Asla vazgeçmeyeceğimden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

15 maçta 2 gol 1 asist yaptı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 resmi mücadeleye çıkan Joao Pedro, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.